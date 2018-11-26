لغز في “واد”.. العثور على امرأة جثة هامدة في واد ورغة بتاونات

هز خبر العثور على امرأة جثة هامدة في واد ورغة ضواحي تاونات، ساكنة جماعتي بني وليد وبوعادل، ومعها عموم ساكنة الإقليم، الذين سرعان ما سارعوا إلى نشر الإشاعات حول طريقة مصرعها.

مصادر من المنطقة، أكدت ل” اليوم24″، أن الفقيدة امرأة في عقدها الثالث، تتحدر من جماعة ” بوعادل” نواحي تاونات، عثر عليها، مساء أمس الأحد، في مجرى الوادي، بعد بحث استمر لأزيد من 5 ساعات، انخرط فيه عناصر من الوقاية المدنية، ومعهم مواطنين.

الحادث، الذي وصف ب” المأساوي”، غابت فيه حقيقة ما وقع، وفيما إذا كانت الضحية توفيت غرقا، أو لقيت بنفسها في المجرى المائي المتدفق، وهو المعطى الذي ستكشف عنه التحقيقات الأمنية، التي أشرفت عليها عناصر الدرك، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.