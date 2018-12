كيم كاردشيان تدلي بأخطر اعتراف عن سيرة حياتها

أدلت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، بأخطر اعتراف لها عن حياتها الشخصية.

وقالت كاردشيان بحسب صحيفة “ديلي ميل”، إنها كانت تتعاطى المخدرات في المرحلة العشرينية من عمرها.

وأوضحت كاردشيان أنها كانت تحت تأثير المخدرات عند إقامتها علاقة جنسية مع المغني والممثل رايه جيه.

وبحسب “ديلي ميل”، فإن كاردشيان وخلال إحدى حلقات مسلسلها الخاص “Keeping Up With The Kardashian”، اعترفت بهذه المعلومة لأختها غير الشقيقة كيندل جينر.

وفي سياق متصل، قالت “ديلي ميل” إن وثائق حصلت عليها تؤكد تعرض كيم كاردشيان للعنف، من قبل زوجها السابق ديمون توماس.

يذكر أن كيم كاردشيان (38 عاما) تزوجت من توماس، وكريس همفريز، وأقامت علاقات غرامية امتدت لسنوات مع راي جي، وريجي بوش، وهي الآن متزوجة من مغني الهيب هوب، كانيي ويست.

وحصلت الصحيفة أيضاً على وثائق تشير إلى أن كيم عانت من العنف المنزلي على يد ديمون توماس، حيث أنه كان يضربها مسبباً لها العديد من الكدمات على وجهها.