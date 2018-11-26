ماء العينين تهاجم السعودية..لماذا استدامة التخلف بالإصرار على “محرم” خلال سفر النساء

انتقدت النائبة البرلمانية، أمينة ماء العينين، إصرار السعودية على عدم السماح للنساء بالحج إلا بوجود محرم، وتساءلت :”لا أدري لماذا نصر على استدامة التخلف، والمفارقات واللامنطق باسم الدين الذي كثر عليه الافتراء”.

وقالت ماء العينين في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، “عرفت جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة نقاشا حادا حول ظروف أداء مناسك الحج. مسألة قد تبدو للبعض ثانوية لكنها تستحق النقاش لأن قيم المساواة لا تسقط حينما يتعلق الأمر بممارسة الشعائر الدينية”.

وتساءلت القيادية بحزب المصباح :”لماذا تصر السعودية على عدم السماح للنساء بالحج إلا بوجود من تسميهم محارم؟ وكيف تسافر المرأة اليوم لكل بلاد الدنيا البعيدة والقريبة وحدها لتعمل وتدرس وتتجول،ثم نأتي إلى السفر للحج، فنطلب وجود رجل من أقاربها بدون منطق؟”.

وأضافت المتحدثة ذاتها، قائلة” إنهم يسقطون “المحرم” عن المرأة التي تتجاوز 45 سنة،أي المرأة التي “تنتهي صلاحيتها” بمنطق تافه وبئيس يختزن نظرة تحقيرية للمرأة وإنسانيتها”، مبرزة أنها تعرف “نساء يقضين سنوات لمحاولة اقناع أزواجهن بمرافقتهن للحج،ثم يجدن أنفسهن مضطرات لانتظار اقتناع هذا الزوج يوما ما،رغم أنهن يمولن الرحلة ويسهرن على كل التفاصيل بأنفسهن،كما أعرف نساء أدين ثمن الحج مكرهات للأخ أو الخال أو العم لمجرد الإدلاء القانوني الشكلي بوجود “محرم”.