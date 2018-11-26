أمزازي يتوصل بطعن في نتائج مباراة توظيف 3 اساتذة بكلية الشريعة بفاس

توصل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بطعن في نتائج مباراة توظيف ثلاثة أساتذة للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس.

وقال طالب حاصل على دكتوراه الدولة، تقدم بالطعن، إن “عملية الانتقاء شهدت خروقات مسطرية ومنهجية سافرة أخلت بفضيلة تكافؤ الفرص والاستحقاق، وذلك من خلال خرق المادة الخامسة من قرار تحديد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين”.

وتحدث الطالب ابو آية المزياتي، الذي تقدم بالطعن، عن مشاركة أستاذ جامعي في لجنة المباراة، وهو في نفس الوقت مشرف على أطروحة أحد المترشحين، بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بمكناس.

وقال إنه تم خرق المادة السابعة المتعلقة بالإجراءات المسطرية، خاصة الاختبار الأول التي تنص على أن رئيس المؤسسة يسلم بعد استطلاع رأي رئيس لجنة المباراة ملف الترشيح قصد دراسته إلى ثلاثة مقررين الذين يقدمون تقريرا معللا حول قيمة عمل المترشحين العلمية.

والتمس الأستاذ الباحث من الوزير التدخل لتصحيح الوضع القائم، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، حسب قوله.