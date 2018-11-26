مسبار "ناسا" يهبط على المريخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نجح، اليوم الإثنين، مسبار وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، بالهبوط على سطح كوكب المريخ بعد رحلة استمرت لنحو ستة أشهر، حاملة معها مسبار لاستكشاف الجزء الداخلي للكوكب.

وبثت ناسا عملية هبوط المسبار "إنسايت" بشكل مباشر، من خلال فيديو من داخل مقرها في كالفورنيا في الولايات المتحدة، حيث بدت علامات القلق على العلماء خشية من حدوث أي خطأ كارثي قد يتسبب بتدمير المهمة.

واستغرقت عملية هبوط المسبار بعد أن انفصل عن المركبة الفضائية التي كانت تقله، نحو سبعة دقائق اعتبرها العلماء "دقائق رعب"، والتي كان أصعبها عند اصطدامه بالغلاف الجوي الرقيق للمريخ، ليهبط بسلام بعد ذلك بعد أن وصل لمسافة مكنّته من استخدام مظلة هبوط.

وقالت الوكالة إن المسبار سوف يُرسل لها صورة للأجواء المحيطة به إما بشكل فوري أو بعد بضعة ساعات من بدأ عمله.

وأشارت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إلى أنه بعد أن يُرسل إنسايت"، صورا للمحيط الذي هبط فيه، وبعد أن يتأكد العلماء من كونه موجودا في موقعه الصحيح، سوف يبدأ المسبار بتوزيع ووضع المستلزمات التكنولوجية اللازمة لإتمام المهمة التي أُرسل من أجلها، وهي استكشاف باطن المريخ.

أول صورة لـ"إنسايت" من المريخ (أ ب) أول صورة لـ"إنسايت" من المريخ (أ ب)

وشددت ناسا على أن عملية تركيب هذه الأدوات قد تستغرق ثلاثة أشهر لتليها بعد ذلك سبعة أسابيع لحفر 5 أمتار داخل أرضية الكوكب، ومن ثم سيجمع البيانات المطلوبة منه.

ويفترض أن يقضي المسبار 24 شهرًا، أي ما يساوي عامًا مريخيًّا واحدًا، في الحفر في أعماق الكوكب واستخدام الفحص السيزمي بحثًا عن معلومات تساعد على معرفة تاريخ تشكّل المريخ وأصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية قبل أكثر من أربعة مليارات سنة.