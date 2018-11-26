شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط القطرية» تزيد رحلاتها لإيران بعد أسابيع من العقوبات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن المزيد من الرحلات الجوية إلى إيران بعد أسابيع من فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وستضيف الخطوط القطرية رحلتين أسبوعيتين إلى خطها الحالي بين الدوحة وطهران، وأضافت 3 رحلات أسبوعية على خط مدينة شيراز في يناير، كما ستطلق رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة أصفهان في فبراير، بحسب رويترز.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر في بيان: “تمثل هذه الرحلات دليلاً آخر على التزام الخطوط الجوية القطرية تجاه إيران، فضلاً عن توسيع شبكتنا في هذا السوق المزدهر”.

وكانت شركات الطيران الأوروبية وعلى رأسهما الفرنسية والبريطانية، قد أوقفت رحلاتها إلى طهران.

وأعلنت واشنطن في الخامس من نوفمبر عن سلسلة من العقوبات تستهدف البنوك الإيرانية وقطاعي النفط والشحن وخطوط الطيران الوطنية و200 شخص بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران.

وتهدف العقوبات إلى إجبار إيران على الحد من أنشطتها النووية، وتعليق برنامج الصواريخ الباليستية والتضييق على تدخلاتها الموتّرة للأوضاع في الشرق الأوسط.