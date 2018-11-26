كم أنفق الأمريكيون في "الجمعة السوداء"؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أعلنت شركة ماستر كارد أن إجمالي نفقات الأمريكيين في "الجمعة السوداء" بلغ 23 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 9٪ عن العام الماضي.

وفقا للاتحاد الوطني للتجزئة (NRF) في الولايات المتحدة الأمريكية، بلغ عدد الاشخاص الذين تسوقوا في هذا اليوم 116 مليون أمريكي.واكتظت شوارع الولايات المتحدة في "الجمعة السوداء"، أو الجمعة الرابعة من شهر نوفمبر بإختناقات مرورية كبيرة وطوابير طويلة أمام المحلات والمتاجر.

كيف ظهر يوم "الجمعة السوداء"؟

ظهر تقليد "الجمعة السوداء" في عام 1924، عندما نظمت سلسلة متاجر Macy في نيويورك موكب بمناسبة "عيد الشكر" بمشاركة سانتا كلوز. ولوحظ أن المبيعات خلال العرض زادت بشكل ملحوظ. وبعد ذلك، أصبح العرض حدثا سنويا.

وفي وقت لاحق ، بدأت العديد من المتاجر في اليوم التالي لتقديم عرض "الشكر" السنوي بتقديم خصومات كبيرة لجذب المستهلكين. ونتيجة ليوم التخفيضات الكبيرة، بدأ الكثير من الناس يطلبون إجازة من العمل، وكان هذا اليوم هو نفس يوم "الجمعة السوداء".

أما مصطلح "الجمعة السوداء" فيعود أصله لستينات القرن الماضي، حين بدأت شرطة فيلاديلفيا بتسميته بهذا الاسم لكثرة خروج الناس فيه للتسوق ولكثر الحوادث الناتجة في ذلك اليوم.

وبعد عدة سنوات، أطلقت شرطة فيلاديلفيا هذا الاسم بشكل رسمي على أول جمعة بعد أعياد الميلاد حيث تم استخدام الإسم على باصات الشرطة لتوجيه الناس ولحثهم على الهدوء وعدم افتعال المشاكل.