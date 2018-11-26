الملل قتل التعاطف مع مأساة حقيقية.. في Roma

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - عرض مهرجان القاهرة السينمائي ضمن عروضه غير الرسمية فيلما طال انتظاره للمخرج ألفونسو كوران Roma ورغم الإقبال الجماهيري في البداية إلا أن بمرور أحداث الفيلم تغير الوضع!

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ م

قصة درامية عن عائلة مكسيكية تقليدية تحتل فيها الخادمة مركز الأحداث، هي بكل تأكيد قصة مثيرة للاهتمام، خاصة عندما تعلم أنها من إخراج المكسيكي ألفونسو كوران الذي سبق وفاز بالأوسكار، وقدم فيلم Gravity من بطولة جورج كلوني وساندرا بولوك، ستظن أنها تجربة لا تفوت، يصاحبك هذا الشعور بعد حجز تذكرة حضور الفيلم في دار الاوبرا، إذ تجد إقبالًا مهولًا سواء من الجمهور أو صناع السينما على حضور الفيلم، لم يكن على ألفونسو في هذا الفيلم سوى ألا يخيب أمل الجمهور المشتاق.

الفيلم تأليف وإخراج: ألفونسو كوران، بطولة: مارينا دي تافيرا وياليتزا أباريسيو ويحكي عن "كليو" خادمة لدى أسرة "صوفيا" تساعدها هي وأبنائها الأربعة في كل شيء في المنزل، وبالمقابل تبدو "كليو" بطلة خارقة في أعين الأبناء، بل أحيانًا يبدو حبها في قلبهم أكبر من أمهم صوفيا، لكن "كليو" تتورط في مشكلة بعد وقوعها