انت الان تتابع الحريري: «الخدمة المدنية» بني على باطل.. ويضر العمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي هارون ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٠ م

قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن ائتلاف 25/30، إن موقفنا كنواب ممثلين عن الشعب بالبرلمان، واضح منذ البداية حول قانون الخدمة المدنية الجديد، وجاء ذلك من خلال رفض العمال للقانون منذ طرحه في يناير الماضي، مضيفا « حاولنا بكافة الطرق تعديل القانون من خلال الجلسات العامة ولكن كانت هناك رغبة لتمرير القانون بصورته الحالية»، وأوضح الحريري، خلال كلمته بورشة عمل حزب المحافظين، لمناقشة لائحة قانون الخدمة المدنية، أن القانون من أسوأ القوانين التي تم إقرارها بمجلس النواب، فهو يضر بالعامل ويتسبب في إضرار له مادية ومعنوية له،

وأضاف: "القانون سيتسبب في انخفاض مرتبات العاملين في الدولة في الوقت الذي يعاني فيه من ارتفاع الأسعار وترفع الدولة يدها عن خدمات المواطنين". وتابع: أن القانون بصورته الحالية يحمل موظفي الحكومة أعباء شديدة، متمنيا أن يتم تعديل مواد القانون ووضع لائحة تناسب طبيعة الأوضاع الحالية، مستنكرا الحديث عن لائحة