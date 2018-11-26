الزمالك يبتعد بصدارة الدوري بثلاثية في شباك الجونة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مدرسة الفن والهندسة تواصل الأداء الجيد بقطار الانتصارات على حساب الجونة في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الذي يتصدر جدوله الفارس الأبيض

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 32 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب مسابقة الدوري العام بينما تجمد رصيد الجونة عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر. أحرز أهداف اللقاء فرجاني ساسي في الدقيقة 49 وعمر السعيد في الدقيقة 68 ومحمود كهربا في الدقيقة 71.

بدأ الزمالك اللقاء باندفاع هجومي في محاولة لخطف هدف مبكر، في المقابل اعتمد الجونة على التنظيم الدفاعي والكرة الطولية مع استغلال سرعة النيجيري شيكاتارا، وظهرت مساحات كبيرة بين خطوط الزمالك الثلاثة، لكن فشل الجونة في استغلالها، وجاءت الفرصة الوحيدة لهم على مرمى الزمالك في منتصف الشوط الأول بعد تسديدة

بدأ الزمالك اللقاء باندفاع هجومي في محاولة لخطف هدف مبكر، في المقابل اعتمد الجونة على التنظيم الدفاعي والكرة الطولية مع استغلال سرعة النيجيري شيكاتارا، وظهرت مساحات كبيرة بين خطوط الزمالك الثلاثة، لكن فشل الجونة في استغلالها، وجاءت الفرصة الوحيدة لهم على مرمى الزمالك في منتصف الشوط الأول بعد تسديدة قوية من أحمد مجدي تعامل معها محمود جنش حارس الأبيض بشكل خاطئ لتصطدم بالعارضة وترتد له مرة أخرى. بعد فرصة مجدي استشعر لاعبو الزمالك الخطر، وبدأوا في الضغط المكثف على مرمى الجونة، وكاد أن يسجل كهربا أول أهداف اللقاء بعد أن تلقى تمريرة كاسونجو لينفرد بالمرمى، لكنه أهدرها بشكل غريب أثار دهشة الجماهير واستمر الضغط الأبيض على الجونة المتحفظ دفاعيًا ولاحت فرصة أخرى للتسجيل للزمالك عن طريق كاسونجو الذي استقبل هدية كهربا لينفرد بالمرمى، لكنه سددها ضعيفة في يد حارس الجونة ليفشل الفريقان في تسجيل أي أهداف، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. مع بداية الشوط الثاني كثف الزمالك من محاولاته على مرمى الجونة، واستطاع فرجاني ساسي أن يسجل هدف التقدم لأبناء ميت عقبة بعد أن استقبل عرضية عبد الله جمعة الرائعة، ويسددها في مرمى الجونة، وحاول كرستيان جروس تنشيط الهجوم بعد هدف التقدم وقام بالدفع بعمر السعيد بدلا من كابونجو كاسونجو، ولم يحتاج السعيد لوقت كبير حتى يعلن عن نفسه، حيث سجل ثاني أهداف الأبيض في الدقيقة 68 أي بعد نزوله بـ5 دقائق. بعد الهدف الثاني سيطر الزمالك تماما على الملعب وفي الدقيقة 71 مرر إبراهيم حسن الكرة إلى محمود كهربا الذي انفرد بمرمى عمر رضوانم حارس الجونة ولم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك محرزًا الهدف الثالث لفريقه والسابع له في مسابقة الدوري، وحاول لاعبو الجونة العودة للقاء مرة أخرى وتمكن شيكاتارا من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 74 بعد تعرضه للعرقلة من محمد عبدالسلام مدافع الزمالك، سددها أحمد مجدي وتمكن محمود جنش من التصدي لها. وتعرض طارق حامد لاعب وسط القلعة البيضاء للإصابة في الدقيقة 77 وتم استبداله والدفع بمحمود عبد العزيز بدلًا منه وفرض الزمالك سيطرته على منطقة وسط الملعب تمامًا ومنح الجهاز الفني للزمالك فرصة المشاركة لمصطفى فتحي حيث تم الدفع به بدلًا من محمود عبدالمنعم كهربا في مركز الجناح الأيسر في الدقيقة 80 من زمن اللقاء لكن الوقت لم يكن كافيًا حتى يظهر اللاعب بالمستوى المنتظر منه. بمرور الوقت استسلم الجونة لنتيجة اللقاء، وفشل اللاعبون في استغلال المخالفات الكثيرة التي حصلوا عليها على حدود منطقة جزاء الزمالك لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثية نظيفة يحصدون بها 3 نقاط جديدة في مشوارهم نحو حصد لقب الدوري الموسم الجاري. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق نادي الزمالك إلى 32 نقطة يتصدر بهم جدول المسابقة، بينما تجمّد رصيد الجونة عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر. ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في إياب دور الــ16 في مسابقة كأس زايد والمقرر إقامتها السابعة مساء يوم الجمعة القادم على ملعب بتروسبورت.

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