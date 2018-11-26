الان تتابع بالصورة.. الاستخبارات العراقية تعلن القبض على “أم الدواعش” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
أعلن جهاز الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على مواطنة قال إن لقبها “أم الدواعش”.
وأوضحت الاستخبارات العسكرية، في بيان لها، إن مفرزة من الفرقة 20 التابعة لها، قبضت على سيدة في مخيم الجدعة للنازحين بالقيارة قرب الموصل، تبين أنها كانت تمد عناصر تنظيم الدولة بالمواد الغذائية.
وبحسب البيان، فإن السيدة التي لم يعلن عن اسمها الحقيقي، كانت توصل المواد الغذائية إلى “أوكار تنظيم داعش”.
وذكر البيان أن القبض على السيدة جاء بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وجاء بموجب مذكرة صادرة بناء على أحكام المادة “4” في قانون الإرهاب.
ونشرت الاستخبارات العسكرية العراقية صورة تظهر جزءا من السيدة، مع تغطية وجهها.
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