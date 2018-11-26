قرقاش: هذا ما تمثله جولة الأمير محمد بن سلمان العربية بغاية الأهمية

الخليج 365 - أبوظبي

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة ، الدكتور أنور قرقاش، الجولة التي يقوم بها ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لعدد من الدول العربية بأنها في غاية الأهمية.

وقال قرقاش بتغريدة على حسابه بتويتر إن "جولة الأمير محمد بن سلمان العربية والتي بدأها في الإمارات في غاية الأهمية، فهي تؤكد موقع السعودية الأساسي في محور الإعتدال العربي وتتصل بزيارته إلى الأرجنتين ضمن إجتماع مجموعة ٢٠".

وأضاف أن "الدور السعودي لا غنى عنه لإستقرار المنطقة ولن تنجح الحملات المغرضة في تقويضه".