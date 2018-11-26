تحت شعار "فى قلوبنا.. مصر التاريخ والمكان والإنسان".. الخارجية السعودية تحتفل بـ بن سلمان داخل مصر

وكتبت وزارة الخارجية السعودية، فى تعليقها على الصورة "فى قلوبنا.. مصر التاريخ والمكان والإنسان"، كما نشرت الخارجية السعودية، مقطع فيديو يوضح عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، وتضمن الفيديو لقطات من زيارات ملوك المملكة العربية السعودية إلى مصر ، خلال عهد الملك فاروق الأول، وصولًا إلى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانتهى الفيديو بتعليق صوتى يقول "العلاقات السعودية المصرية علاقة صلبة قوية فى أعمق جذور العلاقات بين الدول لا تتأثر بأى شكل من الأشكال".
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم ، صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى زيارة لوطنه الثانى مصر، تستغرق يومين.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان صحفى سابق، إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.
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