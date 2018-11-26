وقالت المديرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الفرقة 20 واثر معلومات استخبارية دقيقة ألقت القبض على إحدى الإرهابيات المندسات بين النازحين في مخيم الجدعة في القيارة بالموصل والتي كانت تعمل على إيصال المواد الغذائية للدواعش في أوكارهم، وإن الإرهابية هي من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
كما تمكنت الاستخبارات العسكرية من ضبط ما يسمى بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش في الموصل مركز محافظة نينوى، وقال مركز الإعلام الأمني العراقى إن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القبض على مسؤول الدعم اللوجستي للدواعش ومتعاون مع إحدى الارهابيات في القيارة بالموصل للقيام بهذه المهمة.
وأضاف أن الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب.
شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على "أم الدواعش" بالموصل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .