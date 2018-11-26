شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحناوى: مبادرة "معًا ضد العنف" تعمل على تغيير الصورة السلبية لدى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الحناوي، عضو مجلس النواب، إن المبادرات التى تطلقها وزارة التنمية المحلية ، تساهم فى القضاء على المشكلات التى تواجه المواطن المصري من الناحية الخدمية، مشيرًا أن مبادرة "معًا ضد العنف" جاءت لتساهم فى وعد المجتمع المصري اجتماعيًا ضد المرأة، وحمايته من كافة أشكال العنف ضدها. وأضاف الحناوي، في بيان صحفي له مساء اليوم أن وزير التنمية المحلية سوف يفتتح سلسلة ندوات عن مناهضة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة تستمر على مدار أسبوعين، مشيراً أنه يؤمن بدور المرأة فى بناء المجتمع، موضحا أن هذة المبادرات التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية تساهم في تمكين المرأة والنهوض بها في المجتمع المصرى ووقايتها من الممارسات العنيفة ضدها بما يضمن حماية وصون كرامتها، مشيرا الى أن هذه المنظومة تخلق التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع المدنى مما يعمل على تغيير الصورة السلبية لدى المجتمع تجاه المرأة وتقضى تدريجياً على كافة المعوقات التي تحد من مشاركة النساء في الحياة العامة.

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