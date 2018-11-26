شكرا لقرائتكم خبر عن النائب الغول يتقدم بطلب إحاطة بشأن دخول شحنات مستوردة من المخلفات الصلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد الغول بطلب إحاطة لكلآ من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الصناعة والتجارة الخارجية ،متسائلآ عن القرار الصادر من وزير الصناعة بدخول شحنات مستوردة من المخلفات الصلبة والبلاستيكية لصالح بعض رجال الأعمال ومدى صحة ما أثير حول رفض دولة السودان لهذه الشحنات نظرآ لخطورتها على الصحة العامة .

كما تسائل فى بيان له منذ قليل: هل تم الكشف على هذه الشحنات من عدمه ؟ وهل نحن فى حاجة لهذا الإستيراد ؟ ونحن تعانى من مشكلة المخلفات بجميع أنواعه.

وطالب النائب محمد الغول بإحالة طلب الإطاحة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لدراسته فى وجود الوزير.