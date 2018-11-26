شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: زيارة ولى العهد السعودى لمصر تأكيد على متانة العلاقات بين القاهرة والرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، عن ترحيبه بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، الى مصر قائلا : إنها تأتي في توقيت حساس تمر به المنطقة وتتعاظم المؤامرة على دولها الكبيرة المستقرة وفي مقدمتها مصر والسعودية.

وأشار في بيان له اليوم، إلى أن الأمير محمد بن سلمان ، يقود إصلاحات جذرية كبرى في السعودية كما انه اعلن رفضه التام لمحور الشر الممثل في إيران وقطر وتركيا، لافتا إلى أنها زيارة هامة جدا لأنها تضع في اعتبارها تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في مختلف المجالات.

وشدد إسماعيل ، على أن الرئيس السيسي وبفضل سياسته الحكيمة استطاع تعزيز العلاقات " المصرية- السعودية " حتى أصبحت نموذجا للعلاقات العربية الوطيدة في المنطقة، موضحا أن تحركات ولى العهد وجولته العربية تؤكد أن الرياض أقوى من أي مؤامرة تنسج حولها كما حدث مؤخرا.