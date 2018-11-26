السفير السعودى: زيارة ولى العهد لمصر دفعة جديدة لنقل العلاقات لآفاق أرحب

قال السفير أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، إن زيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودى، إلى مصر، هى الزيارة الثانية لسموه خلال عام واحد، لافتًا إلى أن هذا يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف السفير السعودى، فى تصريحاته التى نشرتها صفحة السفارة السعودية بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومصر تهدف إلى نشر المحبة والسلام برؤية موحدة تخدم مصالح البلدين الشقيقين، على المستويين الرسمى...