صورا لجلسة مباحثات الرئيس السيسى مع ولى العهد السعودى

كتب : أحمد جمعة نشرت وزارة الخارجية السعودية صور تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية فى قصر الاتحادية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل بمطار القاهرة الدولى، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى زيارة لوطنه الثانى مصر، تستغرق يومين تعليقات القراء

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