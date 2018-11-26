مصادر للمنار: هناك حراك في الخفاء في ملف تشكيل الحكومة

مصادر مطلعة لـ"المنار" الى ان هناك حراك في الخفاء في ملف ​تشكيل الحكومة​ لا سيما حل ازمة تمثيل ​السنة​ المستقلين، وذكرت ان الايام المقبلة ستشهد لقاءات وزيارات في اكثر من اتجاه.

واوضحت المصادر ان اللقاء بين رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ والنواب الـ6 مهم لانه بالحوار يتم ايجاد الحلول. واكدت انه لا شيء محسوم في ما خص الحراك الذي يعمل عليه في الخفاء.