مصادر للمنار: هناك حراك في الخفاء في ملف تشكيل الحكومة

مصادر مطلعة لـ"المنار" الى ان هناك حراك في الخفاء في ملف تشكيل الحكومة لا سيما حل ازمة تمثيل السنة المستقلين، وذكرت ان الايام المقبلة ستشهد لقاءات وزيارات في اكثر من اتجاه.
واوضحت المصادر ان اللقاء بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والنواب الـ6 مهم لانه بالحوار يتم ايجاد الحلول. واكدت انه لا شيء محسوم في ما خص الحراك الذي يعمل عليه في الخفاء.
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