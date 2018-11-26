مكتب الحريري: خبر رفض لبنان تسلم هبة الذخائر الروسية عار من الصحة

اكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف سعد ​رفيق الحريري​ في بيان تعليقا على الخبر الذي نشرته جريدة "الأخبار" مفاده أن لبنان رفض تسلّم هبة من الذخائر الحربية الروسية عبارة عن ملايين الأعيرة لبنادق ​كلاشنيكوف​، أن الخبر عار من الصحة، وأن الجانب الروسي قد تبلغ الموافقة على تسلّم الهبة، التي ستذهب للزوم ​قوى الأمن الداخلي​ في ​وزارة الداخلية​ .

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