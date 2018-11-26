غوتيريس: مقتل 3891 طفلًا في سوريا خلال خمس سنوات

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، خلال تقديمه تقرير لمجلس الأمن الدولي، أن "3891 طفلًا قتلوا وتعرض 3448 آخرون للتشويه في ​سوريا​، خلال السنوات الخمس الأخيرة بين 16تشرين الثاني 2013 ونهاية حزيران 2018".

واتهم غوتيريس "النظام السوري والجماعات المسلحة بالتجاهل الصارخ لحياة الأطفال وحقوقهم الأساسية".

وأعرب عن "الإنزعاج والجزع إزاء حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في سوريا ومعدل تكرارها واستمرار تضررهم بشدة من نزاع طال أمده، وهو الآن في عامه الثامن".