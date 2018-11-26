ترامب: نعمل على إنهاء القضية بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حديث صحفي، أن "الولايات المتحدة وأوروبا غير راضيتين عما يجري بين أوكرانيا وروسيا وتعملان لإنهاء القضية".
فيما أكد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "على الرغم من أن شبكة "سي إن إن" لا تقدم أداءً رائعًا في الولايات المتحدة استنادًا إلى التقييمات ، إلا أنها تمتلك صوتاً قوياً وحضوراً خارج الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم يصور الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة وكاذبة. يجب القيام بشيء ما، بما في ذلك إمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بإنشاء شبكتها العالمية الخاصة لتظهر للعالم الصورة الحقيقية التي نعيشها".
ولفت ترامب إلى أنه "في الذكرى العاشرة لهجوم مومباي الإرهابي، تقف الولايات المتحدة مع شعب الهند في سعيه إلى تحقيق العدالة، لقد قتل الهجوم 166 من الأبرياء، بما في ذلك ستة أميركيين، لن نسمح أبدا للإرهابيين بالفوز، أو حتى الاقتراب من الفوز".
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