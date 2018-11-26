الرئيس التشيكي: سأفعل كل ما في وسعي لنقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس

أعلن الرئيس التشيكي ميلوس زيمان أنه "سيفعل كل ما في وسعه من أجل نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس".
وأوضح زيمان أمام الكنيست الإسرائيلي "أنني لست ديكتاتورا، بالطبع، لكني سأفعل كل ما في وسعي من أجل نقل السفارة"، مشيراً الى أنه "سيتم افتتاح مركز ثقافي تشيكي في القدس، واعتبره خطوة مهمة نحو نقل السفارة".
ولفت الى أن "التشيك أفضل صديق لإسرائيل، وأنا شخصيا أفضل صديق لإسرائيل في التشيك".
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