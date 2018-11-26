النشرة: الجهات الأمنية السورية تعثر على كميات من الأسلحة في عدد من المناطق بسوريا

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن "الجهات الامنية السورية المختصة عثرت خلال تمشيطها بلدات في ​الغوطة الشرقية​ وأرياف درعا و​القنيطرة​ وحمص وحماة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقذائف المتنوعة من مخلفات التنظيمات الارهابية تركتها قبل انسحابها من تلك المناطق".

ومن بين الأسلحة ​صواريخ​ محمولة على الكتف مضادة للدروع ومدفعا مزدوجا كهربائيا ومدافع (بي 9) وقناصتي شتاير ومدافع هاون من عيارات متعددة وقذائف دبابات ومدفعية و(آر بي جي) متنوعة العيار وعددا كبيرا من حشوات القذائف وكميات كبيرة من ذخيرة الرشاشات.