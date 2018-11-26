ناسا تعلن نجاح هبوط المسبار "إن سايت" على سطح المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن نجاح هبوط المسبار "إن سايت" على سطح كوكب المريخ.

ووصل المسبار بعد قضائه سبعة أشهر في السفر عبر النظام الشمسي، حيث اقتحم المسبار الغلاف الجي المريخى وهبط في منطقة تسمى "إليسيوم بلانيتيا"، حيث يتجول المسبار "كوريوسيتي روفر".

ويهدف مسبار "إن سايت" إلى مراقبة الكوكب من الداخل، ولن يهتم بدراسة السطح مثل غيره من المسبارات الفضائية الأخرى.

وسيساهم "إن سايت" في مساعدة العلماء على فهم كيفية تكون الكوكب وحجمه ونشاطه الجيولوجي.

وتتمثل أهداف المهمة في وضع خريطة للهيكل والحالة الحرارية للجزء الداخلي العميق من المريخ لأول مرة، واستخدام هذه المعلومات لفهم أفضل لعمليات التشكيل المبكر للكواكب الأرضية، بما في ذلك الأرض.