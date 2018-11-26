النشرة: إشكال مسلح بين شبان من آل جعفر وآل زعيتر بحي الشراونة ببعلبك

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​البقاع​ عن وقوع إشكال بين شبان من آل جعفر واخرين من آل زعيتروقد تطور ل​إطلاق نار​ وقذاىف صاروخية. ولفت إلى أن ​الجيش اللبناني​ تدخل لحل الإشكال، فيما لا تزال أصوات الإشتباكات تسمع في المكان.

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