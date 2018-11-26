الرئيس السوري يصدر مرسوماً يقضي بتعديل الحكومة

أصدر الرئيس السوري ​بشار الأسد​ مرسوماً يقضي بتعديل ​الحكومة​ كما يلي: حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية، عاطف نداف وزيراً للتجارة الداخلية و​حماية المستهلك​، محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية، محمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة، عماد موفق العزب وزيراً للتربية، بسام بشير إبراهيم وزيراً للتعليم العالي، سهيل محمد عبداللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان، إياد محمد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة، محمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة.

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