بالصورة.. مستشار سلفاكير يتسلَّم عروسه بالخرطوم

تسلم رسمياً مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الامنية توت قلواك كيو زوجته كريمة آل عكاشة (أشول فاروق عكاشة) وفق اعراف دولة جنوب السودان مساء امس في فندق كورنثيا بالخرطوم. وبحسب موقع الانتباهة اون لاين ان حفل الزفاف كان قد اجرى يوم الاربعاء الماضي في نادي (AGC) الذي يقع جوار مطار الخرطوم الدولي وشارك فيه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ومدير جهاز الامن والمخابرات الوطني الفريق اول صلاح عبد الله قوش. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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