الزعفوري يؤكد جاهزية الهلال ومدرب الجيش يريد الانتصار

أكد التونسي اراد الزعفوري، المدير الفني لفريق الهلال، جاهزية فريقه لمواجهة (JUK) الزنزباري مساء غد في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بالمركز الإعلامي بالجوهرة الزرقاء، أن استراتيجيته تقوم على عدم استقبال شباك فريقه لأية هدف، وقال أن درس المنافس جيداً ويعرف نقاط قوته وضعفه وسيلعب من أجل تحقيق انتصار يضمن يجعل فريقه قريباً من التأهل لدور الـ23،

وأشار الزعفوري أنه اختار التشكيل الأنسب للمباراة وقسم الأدوار على اللاعبين وأن المشاركة ستكون للأكثر جاهزية.

وقال إن إعداد فريقه للموسم الجديد لم يكن على مستوى عالٍ، وإنه لم يكتمل، لكنه راضٍ عنه على أي حال، مبينًا أن مستويات اللاعبين متقاربة ولا توجد غيابات مؤثرة عدا القائد محمد أحمد بشة الذي يخضع برنامج تأهيلي.

ومن جانبه أعلن محمد عثمان خميس، المدير الفني فريق الجيش الزنزباري، تحديه لفريق الهلال وقال أن فريقه جاهز لمواجهة الهلال غداً وأن فريقه سيواجه فريقاً كبيراً ولكن الجيش يلعب للانتصار، وقال أذا نفذ اللاعبون المطلوب سنفوز بهدف أو هدفين على الهلال وأكد محمد خميس عدم معرفة بأسماء لاعبي الهلال لأن ذلك ليس مهماً ولكن فريقه جاهز للمباراة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)