كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: ضبط 171 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضبط خفر السواحل 24 مهاجرا غير قانوني في ولاية أنطاليا الواقعة على البحر المتوسط جنوب غربي تركيا أثناء محاولتهم الهجرة عبر البحر إلى أوروبا كما ضبطت قوات الدرك التركية 114 شخصا في ولاية آيدن الواقعة على بحر آيجة و33 شخصا في مدينة ملاطيا الواقعة شرق الأناضول. وكان معظم المهاجرين غير الشرعيين من حملة الجنسيات السورية والفلسطينية والأفغانية والباكستانية والإيرانية. ويذكر أن أوروبا تعاني من موجات هجرة غير شرعية بكميات كبيرة معظمها قادمة من مناطق عدم الاستقرار والتوتر والنزاع المسلح حول العالم وتشكل تركيا أحد أكبر المناطق التي ينطلق منها المهاجرين نحو أوروبا. قامت السلطات التركية بضبط مهاجرين غير شرعيين بلغ عددهم 171 شخصا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية في عدد من الولايات وهي أنطاليا وآيدن وملاطيا.

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