كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان البريطاني يصوت على اتفاق "بريكست" 11 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومثلت رئيسة الوزراء البريطانية أمس بمجلس العموم في وستمنستر بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي أول أمس الأحد على اتفاق "بريكست" الذي يجب التصديق عليه من جانب مجلس العموم والبرلمان الأوروبي.
وخضعت ماي لأسئلة النواب خلال أكثر من ساعتين حاولت فيها إقناعهم بالتصويت لصالح الاتفاق يوم 11 ديسمبر المقبل، وهو الأمر الذي يبدو معقداً، وقبل التصويت سيتم تنظيم حلقة نقاش حول الاتفاق ستستمر 5 أيام وستبدأ في الرابع من الشهر المقبل.
والجدير بالذكر، أن الاتفاق المبرم بين ماي والمجلس الأوروبي يقابل بالرفض من جانب عشرات البرلمانيين من حزبها والمعارضة العمالية والحزب الديمقراطي الوحدوي بإيرلندا الشمالية.
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