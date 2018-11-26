كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان البريطاني يصوت على اتفاق "بريكست" 11 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الإثنين، أن البرلمان سيصوت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يوم 11 ديسمبر المقبل.

وبعد أيام من التكهنات حول التاريخ، الذي كان معروفاً فقط أنه سيكون قبل أعياد الميلاد، أكدت المسؤولة المحافظة أن المعروف بأنه "تصويت محوري" سيجرى في ثاني ثلاثاء من ديسمبر المقبل بمجلس العموم.

ومثلت رئيسة الوزراء البريطانية أمس بمجلس العموم في وستمنستر بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي أول أمس الأحد على اتفاق "بريكست" الذي يجب التصديق عليه من جانب مجلس العموم والبرلمان الأوروبي.

وخضعت ماي لأسئلة النواب خلال أكثر من ساعتين حاولت فيها إقناعهم بالتصويت لصالح الاتفاق يوم 11 ديسمبر المقبل، وهو الأمر الذي يبدو معقداً، وقبل التصويت سيتم تنظيم حلقة نقاش حول الاتفاق ستستمر 5 أيام وستبدأ في الرابع من الشهر المقبل.