كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يؤكد استمرار جهود إحلال السلام في السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، استمرار دعم دول

التحالف كافة للجهود السياسية للوصول إلى حل سياسي، وجمع الأطراف اليمنية للمفاوضات القادمة في السويد

والتي أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية قبول حضورها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدوري لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي عقد في نادي ضباط القوات المسلحة

بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين وأوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المالكي أن المنافذ الإغاثية الجوية والبحرية والبرية البالغة 22 منفذًا إغاثيًا لليمن لا تزال تعمل بالطاقة

الاستيعابية لدخول المواد اللازمة وكذلك المواد الإغاثية للمنظمات الأممية والمنظمات الدولية، مؤكدًا استمرار

التحالف في إصدار التصاريح للطلبات الواردة التي تحمل الواردات والمواد اللازمة أو الإغاثية والإنسانية، مشيرًا

إلى أن عدد التصاريح الجوية والبرية والبحرية التي منحت بلغت 34.955 تصريحًا.

وأكد المالكي استمرار المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في

المحافظات اليمنية كافة سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أو سيطرة المتمردين.

وأشار في جانب العمليات العسكرية، إلى أن الجيش الوطني اليمني وبدعم من التحالف تقدم في المحاور كافة،

وأن هناك تقدمًا مميزًا في محافظة صعدة باتجاه المديريات.

وعن الموقف العملياتي، أكد استمرار الجيش الوطني وبدعم من التحالف في العمليات الهجومية والتعرضية في

حجة حيث وصلت قوات الجيش الوطني إلى (مثلث عاهم) وأصبحت قوات العدو محاصرة في حرض، فيما

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني في الظاهر على الملاحيظ في حين تستمر العمليات باتجاه (مران) إلى

جانب تطرقه إلى المناطق الأخرى التي تمت السيطرة عليها، مضيفًا أن العمليات في الحديدة لا تزال مستمرة

وبوتيرة مختلفة مؤكدًا استمرار تنفيذ العمليات العسكرية لتحرير المناطق التي يسطر عليها المتمردون.

وأوضح أنه ضمن الموقف العملياتي، تمكن الجيش الوطني اليمني من إسقاط طائرة بدون طيار من نوع أبابيل

قاصف بجبهة (نهم) وكذلك السيطرة على الأسلحة والذخائر للمليشيات الحوثية.

واستعرض جملة من العمليات العسكرية التي نفذتها قوات التحالف المشتركة ضد أهداف لمليشيا الحوثي منها

استهداف ومهاجمة ناقلة جنود لعناصر المليشيا الحوثية محافظة حجة - مديرية حرض، استهداف ومهاجمة

مضاد للطيران محافظة صعدة - مديرية باقم، استهداف تحصينات قناصين من المليشيا الحوثية محافظة

حجة - مديرية حرض واستهداف ومهاجمة عربة وعناصر مسلحة للميليشيا محافظة الحديدة - مديرية باجل.

كماتم استهداف ومهاجمة عناصر قناصين للميليشيا محافظة حجة، استهداف ومهاجمة نقطة إمداد وتموين

للمليشيا الحوثية محافظة صعدة - مديرية رازح، استهداف ومهاجمة عناصر مسلحة للمليشيا الحوثية محافظة

صعدة - مديرية رازح ، استهداف ومهاجمة عربة إمداد وتموين للمليشيا الحوثية محافظة صعدة - مديرية باقم

استهداف ومهاجمة قناص من المليشيا الحوثية محافظة صعدة - مديرية رازح ، استهداف ومهاجمة دراجة نارية

وعناصر مسلحة للمليشيا الحوثية حافظة صعدة - مديرية كتاف والبقع، مؤكدًا اتخاذ والتزام التحالف بالإجراءات

الوقائية؛ لتجنيب المدنيين الأضرار.

وتطرق إلى جملة من الانتهاكات الحوثية للقانون الدولي الإنساني من خلال زرع الألغام البحرية, وتصنيع

واستخدام الألغام المبتكرة مدينة الحديدة, كذلك زراعة الألغام المضادة للمركبات التقليدية, وزراعة الألغام المضادة

للأفراد.

وبين المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن عمران وصعدة لاتزال منطقة لإطلاق الصواريخ البالستية باتجاه

المملكة, ولاتزال منطقة لتخزين وتحرك هذه المنظومات ومكونات الأنظمة, مشيرًا إلى أن عدد الصواريخ التي تم

إطلاقها باتجاه المملكة بلغ حتى الآن 207 صواريخ, فيما بلغ عدد المقذوفات 68.664 , في حين بلغ إجمالي

خسائر المليشيات في المواقع والأسلحة والمعدات خلال الفترة 19 - 26 نوفمبر الحالى ، 232 والقتلى 894

قتيلًا .