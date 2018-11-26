كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: أوكرانيا ترغب في تشديد العقوبات ضد روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة، فولوديمير يلشنكو، أمس الإثنين، إن بلاده ستسعى إلى تشديد العقوبات ضد روسيا وذلك بعد استيلاء موسكو على عدة سفن حربية أوكرانية واحتجاز بعض البحارة الأوكرانيين.

وتصاعدت التوترات بين البلدين على خلفية الحادث الذي وقع في مضيق كيرتش، وهو ممر مائي ضيق بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي الروسي الذي يفصل بين البحر الأسود وبحر آزوف.

وأضاف المبعوث الأوكراني لدى الأمم المتحدة في تصريحات صحفية في نيويورك أن "أوكرانيا ترغب في رؤية فرض عقوبات شخصية على الروس المتورطين في الحادث، بما في ذلك تجميد حساباتهم المصرفية"، وتابع "كييف ستدعو أيضاً لفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا".