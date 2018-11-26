كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: أوكرانيا ترغب في تشديد العقوبات ضد روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف المبعوث الأوكراني لدى الأمم المتحدة في تصريحات صحفية في نيويورك أن "أوكرانيا ترغب في رؤية فرض عقوبات شخصية على الروس المتورطين في الحادث، بما في ذلك تجميد حساباتهم المصرفية"، وتابع "كييف ستدعو أيضاً لفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا".
وذكر أنه يشتبه في أن تصرفات البحرية الروسية تمت بتصريح من كبار القادة العسكريين في البلاد.
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