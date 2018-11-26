كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة مدير عمليات المكتب البيضاوي خلال الأسابيع القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن البيت الأبيض، أن جوردان كريم مدير عمليات المكتب البيضاوي الأمريكي سوف يترك منصبه خلال
الأسابيع القادمة.
وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالجهود التي
بذلها جوردان كريم منذ تولي مهام منصبه في شهر مارس الماضي، معربًا عن ثقته في قدرة مساعده الشخصي
على تحقيق إنجازات عظيمة في المستقبل.
وتأتي استقالة كريم وسط سلسلة من الاستقالات المتوقعة للمسئولين في البيت الأبيض، في اعقاب انتخابات
التجديد النصفي للكونجرس التي جرت في شهر نوفمبر الجاري، فيما تواصل الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب
تسجيل الرقم القياسي في تغييرات المسئولين بالرئاسة الأمريكية.
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