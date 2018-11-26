كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجيريني تدعو روسيا إلى الإفراج عن السفن الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، اليوم الإثنين، روسيا إلى الإفراج عن السفن الأوكرانية وطواقمها المحتجزين بعد عبورهم بحر آزوف، مشيرة إلى أن سفراء الاتحاد الأوروبي يجتمعون غدا مرة أخرى لمناقشة التطورات.

وكتبت موجيريني في تغريدة على "تويتر"، "التطورات في بحر آزوف غير مقبولة"، مضيفة أن "سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتمعوا اليوم وسيجتمعون غدا".

وطالبت موجيريني "الجميع بإظهار ضبط النفس"، مضيفة "ننتظر من روسيا الإفراج الفوري عن البحارة الأوكرانيين وسفنهم".

هذا وأعلن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، احتجاز سفن البحرية الأوكرانية "بيرديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو"، التي انتهكت الحدود مع روسيا الاتحادية.

كما يذكر أن حالة الملاحة في بحر آزوف كانت قد تأزمت في بداية هذا العام بعد أن قامت السلطات الأوكرانية في مارس الماضي باحتجاز سفينة الصيد الروسية "نورد" متهمة قبطانها بالقيام بزيارة غير مشروعة إلي منطقة القرم بهدف إلحاق الضرر بمصالح الدولة. كذلك وتم في أغسطس الماضي احتجاز سفينة روسية أخرى وهى ناقلة وقود "ميخانيك بوجودين".

وبوقت سابق من اليوم أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، أن الجانب الروسي تصرف خلال حادثة مضيق كيرتش، بما يتفق تماما مع القانون الدولي والداخلي، وأن ذلك كان ردا على اختراق سفن أجنبية مياهها الإقليمية.