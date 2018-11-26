كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان يرفض عرضا روسيا بمساعدات عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح أن العرض جرى تقديمه في أوائل العام الجاري وأن الرفض جاء في وقت سابق هذا الشهر، والولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للجيش اللبناني إذ منحته ما يزيد على 1.5 مليار دولار من المساعدات منذ عام 2006.
وتقول الولايات المتحدة إن دعمها يهدف إلى تعزيز الجيش بوصفه القوة العسكرية الوحيدة المدافعة عن لبنان، حيث تتمتع ميليشيا حزب الله الإرهابية بنفوذ كبير، ومواجهة التهديدات القادمة من سوريا المجاورة.
وقال دبلوماسيون غربيون إن "قبول لبنان بالعرض الروسي كان سيسبب إشكالية بالنسبة لواشنطن وحلفائها الغربيين"، وبموجب قانون صدر عام 2017 فإن بإمكان الولايات المتحدة فرض عقوبات على البلدان التي تنخرط في تعاملات مهمة مع الجيش الروسي.
ولا تتوافر تفاصيل محددة عن حجم العرض الروسيـ، ونشرت الحكومة الروسية في فبراير الماضي، مسودة اتفاق عسكري بين روسيا ولبنان، وتضمن الاتفاق، القابل للتجديد كل 5 سنوات، أهدافاً عامة تتعلق بتحسين مستوى تبادل المعلومات وتطوير التدريب العسكري ومكافحة الإرهاب.
وفي أوائل العام الحالي قالت وسائل إعلام محلية ودبلوماسي غربي إن روسيا عرضت تقديم خط ائتمان بقيمة مليار دولار على الجيش اللبناني لصالح الأسلحة وغيرها من المشتريات العسكرية.
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