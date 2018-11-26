لقجع: “فريق عمل مغربي حل بالكاميرون لمساعدته على استضافة “كان” 2019

قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، إن المغرب سيكون دائما إلى جانب الكاميرون من أجل تنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأضاف لقجع، مساء اليوم الإثنين، على هامش لقاء مع الصحافة :” المغرب سيكون دائما خلفاً الكاميرون من أجل الظفر بتنظيم التظاهرة الرياضية القارية الأبرز يإفريقيا”.

وشدد المتحدث ذاته، بأن المغرب قد اقترح على نظرائه بالكاميرون تقديم المساعدة بخصوص الشق التنظيمي، وهو ما تم فعله بإرسال فريق عمل في مناسبتين لتقاسم الخبرات مع هذا البلد.

وشدد المتحدث ذاته، على أن لجنة ب”الكاف” تتبع مسار الأشغال بالبلد، وبنياته التحتية، على أن يعقد اجتماع يوم30 نونبر الجاري، بين المسؤولين عن الجهاز الكروي القاري للبث في آخر التطورات التي تهم تنظيم “الكان” بالكاميرون.

يشار، إلى أن فوزي لقجع قد أعلن على هامش المناظرة النسوية لكرة القدم، فبراير الماضي، بأن المغرب سيدعم الكاميرون ولا ينوي خطف التنظيم منها، وذلك بحضور رئيس الجهاز الكروي للبلد.