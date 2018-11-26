هبوط مسبار “ناسا” على سطح المريخ بنجاح

بعد رحلة استمرت أكثر من 6 أشهر، نجحت المسبار “إنسايت” التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) بالهبوط على سطح المريخ، في حدث تاريخي شاهده العالم. واستمرت مرحلة الهبوط حوالي 13 دقيقة، وقام المسبار بملامسة سطح الكوكب الأحمر عند الساعة 11:53، حيث يهدف لاستكشاف الجزء الداخلي للكوكب. ونجح المركبة الفضائية التي حملت المسبار “إنسايت” في اختراق السماء الوردية للكوكب بسرعة 19 ألفا و310 كيلومترات في الساعة.

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