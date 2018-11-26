البطولة.. الوداد يتجاوز الفتح بثلاثية ويتخلص من المركز الأخير

حقق فريق الوداد البيضاوي، انتصاره الثالث في منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم، وجاء ذلك على حساب ضيفه الفتح الرباطي، وبنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إطار مؤجل الجولة الثالثة.

وكان الفريق الأحمر، هو صاحب السيطرة والمبادرة منذ صافرة البداية، فكلل فرصه ومحاولاته العديدة بهدف التقدم، في الدقيقة 28 بواسطة النيجيري ميشيال باباتوندي، وهو الهدف الذي انتهت على إيقاعه الجولة الأولى.

وفي النصف الثاني، واصل الفريق المضيف محاولاته لتأمين النتيجة مع تسجيل استفاقة ملحوظة للفريق الرباطي، الذي حاول التعديل لكنه فشل في ذلك.

وفي الدقيقة 63، أنهى الليبيري ويليام جيبور المباراة مبكرا، بعد أن سجل الهدف الثاني، قبل أن يوقع محمد أوناجم ثالث الأهداف في الدقيقة 90، مانحا فريقه ثالث انتصار له هذا الموسم.

وبهذا الانتصار تخلص الوداد أخيرا من المركز الأخير، وقفز للمركز العاشر برصيد 9 نقاط، فيما تراجع الفتح الرباطي للمركز 11، بنفس الرصيد من النقاط.