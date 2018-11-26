الشرطة التركية تنهي تفتيش منزلي سعوديين في إطار قضية خاشقجي

أنهت الشرطة التركية، تفتيش فيلّتين في قرية صامانلي السياحية، في ولاية يالوا شمال غربي البلاد، في إطار التحقيقات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفيلتين تعود ملكيتهما لرجلي أعمال سعوديين، وفتشتهما فرق مختصة استخدمت كلابا مدربة وطائرة بدون طيار، وسط تدابير أمنية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن فرق عمليات الفحص والتدقيق كثفت عملياتها في بئر داخل حديقة الفيلا الأولى، حيث شمل الأمر سحب مياه منها، كما طال التفتيش فيلا أخرى متاخمة، وذلك عقب اكتشاف المحققين الأتراك في وقت سابق وجود اتصال هاتفي بين أحد المشتبه بهم الـ 15 الذي قدموا للقنصلية يوم مقتل خاشقجي، وصاحب إحدى المنزلين.

وأكدت النيابة العامة التركية في بيان لها، على أن “الاتصال الذي رصد بين أحد المشتبه بهم وصاحب الفيلا السعودي تمحور حول التخلص من جثة المغدور”.

وأضاف البيان أن “شخصا يدعى منصور عثمان أبو حسين، تواصل مع صاحب الفيلا المدعو محمد أحمد الفوزان، في الأول من أكتوبر الماضي، أي قبل يوم من الحادث”.

وسبق أن فتشت الشرطة التركية القنصلية السعودية ومنزل القنصل العام في إطار تحقيق بشأن مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر الماضي.