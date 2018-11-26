بلدان شمال إفريقيا تدعم المغرب لاستضافة “كان”2019 بدل الكاميرون

قرر اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، الذي بات يرأسه الليبي جمال الجعفري، بعث رسالة للاتحاد الإفريقي للعبة، يطالبه من خلالها، بضرورة حث الكاميرون على احترام كل تعاليم دفتر التحملات، الخاص باستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم العام المقبل.

وأكد الاتحاد، في بلاغ رسمي، نشره على موقعه الرسمي، أن ” الجمعية العمومية قررت التوجه بمراسلة إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تدعو من خلالها “الكاف” إلى ضرورة احترام جميع المعايير المعتمدة لتنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم المنصوص عليها في كراس الشروط”.

وحسب مصادر إعلامية مغاربية، فإن المراسلة الأخيرة لاتحاد شمال إفريقيا، الهدف منها هو “الضغط على أحمد أحمد من أجل سحب تنظيم نهائيات “كان” 2019 من الكاميرون ومنحها للمغرب، خاصة وأن الكاميرون أبدت الكثير من التأخر في الاستجابة لدفتر التحملات التي وضعه الاتحاد.

هذا الضغط، يأتي في ظل التأخر الكبير الذي يطبع عملية الإعداد في الكاميرون، فعلى بعد 7 أشهر من انطلاق المنافسة، مازالت الملاعب غير جاهزة، بالإضافة إلى البنى التحتية الأخرى، وهو الأمر الذي يجعل مهمة هذا البلد في استضافة تظاهرة تضم 24 منتخبا بدل 16 أمرا صعب المنال.

وكان اتحاد شمال إفريقيا قد عقد، أمس الأحد، أشغال اجتماع جمعيته العمومية الانتخابية بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالعاصمة الرباط، وتم خلال هذا الاجتماع، انتخاب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، جمال الجعفري، رئيسا جديدا لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، طبقا لمبدأ التداول المعتمد.