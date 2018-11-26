حمام ذكي يساعد في تشخيص الأمراض

ابتكر خبراء في وكالة الفضاء الأوروبية بالتعاون مع أخصائيي الصرف الصحي حمامًا ذكيًا يُدعى “FitLoo”، يمكن له أن يكشف مبكرًا عن الأمراض من خلال تتبع البول.

وسيعمل حمام “المرحاض” بتقنية عالية، إذ سيقوم على جمع البيانات من خلال البروتينات والجلوكوز الموجودة في البول عبر أجهزة استشعار موجودة داخل الوعاء، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ومن المتوقع أن يكتشف “المرحاض” التقلبات في مستويات البروتينات والجلوكوز في البول، إلى جانب الاستشعار بأي علامات قد تُشكل إنذارًا مبكرًا لأمراض السرطان أو السكري.

ويعتمد “المرحاض” في مبدأ عمله على التكنولوجيا المستخدمة من قبل رواد الفضاء، لمراقبة صحتهم على متن محطة الفضاء الدولية، ويمكن نقل بيانات ونتائج التحليل إلى الهواتف الذكية، أو حتى مباشرة إلى العاملين في المجال الطبي والمخبري حتى يتمكنوا من متابعة مرضاهم.

وقال المسؤول عن الصحة الرقمية في فريق الخبراء، إن “FitLoo” يمنح الناس فرصة عظيمة للسيطرة على صحتهم”.