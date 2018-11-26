العثماني: نحن أيضا نقول مجرمون مجرمون قتلة بنجلون.. وضد البلطجة السياسية

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مساء اليوم الإثنين، مخاطبا برلمانيي “البام”:” تستنكرون قتل المناضل عمر بنجلون، ونحن أيضا نستنكر ، وكما تقولون مجرمون مجرمون قتلة بنجلون حتى نحن نقولها”.

وأضاف العثماني:”نحن نستنكر قتل كل مواطن مغربي منذ الاستقلال ظلما وعدوانا، ونحن ضد البلطجة السياسية على طول حيث ما كانت”.

وفي معرض رده على تدخلات البرلمانيين، قال العثماني:”أؤكد أن الحكومة لديها رؤية إصلاحية ترجمناها ووضعناها في البرنامج الحكومي، رؤية إصلاحية شمالية وإرادة سياسية مسؤولة، من أجل أن نمضي إلى الأمام، وننفذ البرنامج الحكومي على قدر الاستطاعة”.

ويرى رئيس الحكومة، أن الأرقام الحقيقية لإنجازات حكومته قوية وصادمة، “ستكسر الأرقام المفبركة والنظرة المتشائمة، وستبين أنها غير صحيحة”.

وقال أيضا:”المغرب سيبقى قويا بشعبه القوي ونظامه الملكي وثوابته الوطنية والدينية، وهذا هو الأساس، ينبغي أن نتحلى دائما بالأمل والإيجابية”.