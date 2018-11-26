القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأربعاء، 19/ 12/ 2018 الزمان: 19:00 المكان: قصر رام الله الثقافي يطلق الثلاثي جبران ألبوم "المسيرة الطويلة" في قصر رام الله الثقافي. الثلاثي جبران فرقة عود موسيقية فلسطينية، من مدينة الناصرة. يتألف هذا الثلاثي من الإخوة جبران، سمير (1973)، وسام (1983) وعدنان (1985). جميعهم يتقنون التأليف الموسيقي والعزف على آلة العود، بينما يتولى الشقيق الأوسط صناعة آلاتهم، هذه الحرفة التي ورثها عن والده وطوّرها بالدراسة في معهد أنطونيو ستراديفاري في إيطاليا. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق ألبوم الثلاثي جبران الجديد | رام الله على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة عرب 48 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي عرب 48 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .