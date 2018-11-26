فرقة القدس للموسيقى العربية | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الجمعة، 30/ 11/ 2018 الزمان: 19:00 المكان: معهد إدوارد سعيد للموسيقى، رام الله بعد حفلها في مركز يبوس الثقافي في القدس، تحيي فرقة القدس للموسيقى العربية حفلها مرة أخرى في قاعة الشارقة، معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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