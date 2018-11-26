ترامب يُطالب المكسيك بردع المهاجرين بـ"أي طريقة كانت"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صعّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، من حدّة هجومه على قافلة المهاجرين من أميركا الوسطى بعد بضع ساعات من قمع الأجهزة الأمنية الأميركية لعدد كبير من أفرادها الذين وصلوا إلى حدود المكسيك مع الولايات المتحدة.

وهدد ترامب السلطات المكسيكية بإغلاق الحدود بشكل دائم، عقب إغلاقها لعدّة ساعات أثناء قمع المهاجرين، في حال لم تُعدهم إلى بلادهم بـ"أي طريقة كانت"، على حد قوله، وهو ما قد ينطوي على استخدام العنف.

وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، إنه "على المكسيك أن تُعيد المهاجرين الذين يحملون الأعلام (المحتجين)، وبينهم عدد كبير يُعتبرون مجرمين، إلى دولهم"، مضيفا أنه لا يهتم إذا كانت الطريقة المُستخدمة في عملية إعادتهم، وسائل نقل كالطائرات أو الحافلات، أو "أي طريقة تُريدون، لكنهم لن يدخلوا إلى الولايات المتحدة".

وانتهز ترامب الفرصة مجددا، للحديث عن الجدار الذي وعد ببنائه على طول الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين غير الشرعيين، مطالبا الكونغرس بتمويله.

وكان ترامب كتب في تغريدة أخرى في وقت سابق من الشهر الحالي، أنه سوف يسمح للجنود الذين أرسلهم على الحدود لمنع القافلة من اجتيازها، بقتل المهاجرين في حال ألقوا الحجارة باتجاههم، الأمر الذي توضح في إعلان للبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، بأنه أُتيح للجيش استخدام "القوة المميتة" في حالات "الضرورة".