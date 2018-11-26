قائد القوات المشتركة للتحالف يلتقي مشائخ قبيلة خولان الطيال في اليمن

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:43 مساءً, 26 نوفمبر 2018 م

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التقى صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة بمشائخ قبيلة خولان الطيال، وهنأهم سموه بنجاح فعاليات مؤتمرهم الذي انعقد مؤخراً في مأرب.

وأعرب المشائخ من جهتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لما تقوم به قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومايقدمونه من جهود لإنقاذ اليمن من عدوان الميليشيا الانقلابية الحوثية التابعة لإيران، مؤكدين استعدادهم لرفد الجبهات وتعزيز جهود الجيش الوطني اليمني للقضاء على المشروع الإيراني في اليمن.

من جهه أخرى التقى صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة في وقت سابق بحضور نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر بشيخ مشائخ خولان الطيال الشيخ محمد بن ناجي الغادر.

