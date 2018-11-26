انت الان تتابع متحدث الزراعة: «والله ما قلت هنصدر قطط وكلاب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ م

قال الدكتور حامد عبدالديم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت موضوع تصدير الكلاب والقطط بطريقة خاطئة وذلك أدى إلى الفهم الخطأ. وأكد «عبدالدايم»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار وان» مساء الإثنين، أن وزارة الزراعة لا تصدر ولا تستورد الكلاب والقطط، وقامت بنفي هذا الخبر. وتابع: «والله ما قلنا إننا هنصدر الكلاب على الإطلاق»، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بالإجراءات اللازمة حال اصطحاب أكثر من كلب أو قطة في السفر.

السبت الماضي، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بيانا، نفت فيه ما تم تداوله مؤخرا من أنباء حول اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط إلى دول الأخرى.وتقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزيرة