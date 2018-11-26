أحمد مجدي: «لا أحد هناك» عشوائي..وشرحي هيتوه الجمهور

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - انتقادات كثيرة لاحقت فيلم «لا أحد هناك»، للفنان أحمد مجدي، الذي عرض فى مهرجان القاهرة السينمائى، ومنها "غموض" فكرة الفيلم، إضافة إلى وجود "مشاهد" غريبة فيه

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

حضور الفنان أحمد مجدى فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى دورته الأربعين مخرجا لفيلم «لا أحد هناك»، الذي عرض ضمن أفلام مسابقة أسبوع النقاد الدولى، وقد امتلأت القاعة بالمشاهدين، وقد بدا المشهد مبشرا لمجدى، لكن بعد انتهاء الفيلم، ظهرت انتقادات الجمهور، الذين قالوا إنهم لم يفهموا العمل، وطرحوا تساؤلات حول بعض المشاهد وأسباب وجودها، كما لفت انتباههم «الزرافة»، التى لم يعرفوا سر وجودها فى العمل.. «التحرير» التقت المخرج أحمد مجدى، ليشرح الفكرة التي يوصلها من خلال فيلم «لا أحد هناك»، ويجيب عن تساؤلات الحضور حول الزرافة وأشياء أخرى بالعمل.

وردًا عن سؤالنا حول هدف الفيلم، أحمد قال: «الإجابة اللى هاقولها هاتوّه الجمهور أكتر، لإنهم متوقعين أقول إنى كنت أمتلك فكرة فيلم ونفذتها بعد ذلك، لكن مش ده اللى حصل، الحقيقة أن (لا أحد هناك) هو محاولات للكتابة خرجت منى بشكل عشوائى، حتى تشكل الفيلم في صورته الأخيرة». الفيلم يتضمن

وردًا عن سؤالنا حول هدف الفيلم، أحمد قال: «الإجابة اللى هاقولها هاتوّه الجمهور أكتر، لإنهم متوقعين أقول إنى كنت أمتلك فكرة فيلم ونفذتها بعد ذلك، لكن مش ده اللى حصل، الحقيقة أن (لا أحد هناك) هو محاولات للكتابة خرجت منى بشكل عشوائى، حتى تشكل الفيلم في صورته الأخيرة». الفيلم يتضمن حكي قصة عن زرافتين تعيشان فى القاهرة والإسكندرية، إحداهما ذكر والأخرى أنثى، يموت الذكر خلال محاولة نقله للتزاوج مع الأنثى، قبل أن نكتشف في نهاية الفيلم أن "الزرافة" الأنثى أنجبت "صغيرتها"، وهي تفاصيل تسببت في إرباك الجمهور، فيقول «أحمد»: «قصة الزرافة كانت فكرة منفصلة فى عقلى حينما كنت أحضر لفيلم قصير منذ 10 سنوات، وحينما فكرت فى العمل الحالى، حاولت أن أربط بينها وبين قصة العمل الرئيسية، فوجدت أن الزرافة مراية لشخصيات الفيلم، ولا يوجد سبب منطقى لولادة الزرافة رغم موت الذكر، لكن حاولت أن أشرح أنه من وسط كل شيء قبيح حولنا يمكن أن تحدث المعجزة». وعقب على قلة الحوار فى الفيلم والاعتماد أكثر على الصورة، وعدم وضوح مرجعية للأبطال المشاركين فى العمل «كنت عايز أسيب الشخصيات مجردة وأترك خلفياتهم تظهر من بعض التفاصيل مثل اللبس والمكان الذي يسكنون فيه وغير ذلك، وأفضل شيء بالنسبة لى أن المشاهد يتواصل مع الأبطال بقلبه». حصل أحمد على دعم للفيلم من الإمارات، فقد عرض عليهم السيناريو والأسباب وراء تجهيزه لهذا الفيلم، وأعطوا له الدعم، مشيرا إلى أن تلك المنظمات (التي تمنح التمويل) لا تنظر لأسماء الممثلين المشاركين فى العمل، ولكنهم ينظرون لطبيعة الفيلم وأهميته، والمختلف فيه. ومن الصعوبات التى واجهت صناع الفيلم فى التصوير أن الميزانية محدودة، فقرر «أحمد» توجيه الدعم كله للجرافيك الذي ظهر فى الفيلم، مثل الزرافة والحادثة، وتجنب «أحمد» أن يحصل على زرافة حقيقية من حديقة الحيوان ويقول «ليس هناك داع للخوض إنتاجيا فى هذه المعاناة وليس من الذكاء أن نفعل هذا». وعن الأسباب التى دفعته للإخراج رغم كونه ممثلا جيدا أوضح أنه من البداية يريد أن يخرج، وبالفعل قدم فيلما تسجيليا عام 2006، لكن التمثيل أتى معه صدفة، حتى إن ورش الكتابة التى التحق بها كانت قليلة جدا، ورفض العديد من الأدوار التى عرضت عليه فى البداية لأن شغفه كان الإخراج، ثم بعد ذلك اقتنع « أحمد» أن التمثيل رزق ولا يجب أن يوقفه. والد أحمد مجدي هو المخرج مجدى أحمد علي، وعلى الرغم من هذا كان نادرا جدا ما يستعين أحمد به فى تجاربه الإخراجية، حتى إنه كان آخر من رأى سيناريو فيلم «لا أحد هناك»، فيقول معقبًا على تلك الجزئية: «إحنا كجيل له تجربته الخاصة، ويجب أن نعبر عنها بطريقتنا دون الاستعانة بأحد». وظهر «أحمد» ضيف شرف فى فيلم «ليل خارجي» الذي عرض فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة، وحدثنا عن تلك التجربة قائلا «أشارك فى أى عمل يقدمه المخرج أحمد عبد الله، وهو ساعدنا أيضا فى تجربة (لا أحد هناك) واشترى لنا المزيكا التى استخدمناها فى الفيلم، فهو أخ كبير، وكنت سعيدا بعودته مرة أخرى ليمسك الكاميرا، كما كنت مصدوما أن الجمهور الذي شاهد فيلمه بالأمس سيشاهد فيلمى فى اليوم التالى، فكنت خايف أروح، ولكن مر الأمر بسلام، والناس اللى انزعجت من الفيلم لم تقل هذا بشكل صادم».

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